「印度神童」阿南德恐怖預言再次成真！他日前曾說，以色列及英國在6月20日之後將發生嚴重大事，沒想到竟一語成讖。繼英國宣布將6/21解封日延後，以色列總理班奈特也表示，源自印度的Delta變種病毒肆虐，如同疫情在國內重新爆發，阿南德在6月初發布的預言，如今看來全被說中。

印度神童預言解封日真有準？ 命理師曝台好轉關鍵日｜Predictions

以色列新任總理班奈特23日警告，由於具高傳染性的Delta變種病毒從海外進入國內，近期確診病例增多，恐有新一波疫情爆發。班奈特並在機場宣布，將擴大採檢設施；此外，以色列當局15日才宣布在室內可以不用戴口罩，如今面臨疫情恐重新爆發，衛生部門也宣布，不排除恢復室內全面佩戴口罩的規定。

因精準預言新冠疫情而爆紅的阿南德，在6月3日公布的影片中預言，英國、以色列這2國將在6月20日之後發生嚴重大事後，英國15日就宣布將原訂6月21日的解封日。緊接著阿南德又在16日發布的影片中說，包括印度、美國、日本及英國等多個歐洲國家可能爆發新一波疫情，如今以色列面臨的挑戰，也與阿南德的預言不謀而合，再度引起關注。

根據以色列當局統計，22日新增125起確診病例，是4月以來單日最多。以色列在今年1月疫情最嚴重時，每日約有上萬人確診，不過目前以色列已有過半人口接種新冠疫苗。