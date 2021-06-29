印度Delta變異株侵台，前副總統陳建仁今天表示，台灣疫苗接種率目前只有7.7％，在10 個比較國家中最低。疫苗對Delta株重症住院的保護力仍超過90％。現在是疫苗接種與病毒變異的時間競賽，當務之急要以最快速度取得最大量的疫苗，讓最大多數人都能及時接種。

世界衛生組織（WHO）在今年5月31日宣布，未來將以希臘字母命名各種COVID-19變異株，避免特定國家遭受污名化。並將變異株分為「高關注變異株」（ VOC），以及「須留意變異株」（VOI），前者包括發現於英國的Alpha株、南非的Beta株、巴西的Gamma株、印度的Delta株。

陳建仁在臉書表示，VOC變異株，夾著超高的傳染力，一再肆虐全球。截至6月下旬，台灣新冠肺炎每百萬人累積確診疾病率和死亡率，在包含美英日星泰韓紐澳及以色列等10個國家當中，分別排名最低的第二和第三名，次於紐西蘭和新加坡。

但他說，台灣COVID-19致死率4.3％卻是10國當中最高的，進一步比較各國致死率的長期變化趨勢，可能歸因於高齡長者所佔比例偏高，或是病例突然暴增以致醫療體系無法提供完善照顧。

由於疫苗供應較晚，台灣的疫苗接種率目前只有7.7％也是10國最低的。陳建仁指出，6月中旬英國99％確診病例是感染Delta株。雖然疫苗對於Delta株引起的輕症的保護力會降低，但是對於重症住院的保護力，仍超過90％。

對於疫苗，他重申「求人不如求己」，各國都積極推動疫苗的自主研發量產，並在第二期臨床試驗確認有效性和安全性後，為了考慮緊急時效性，在第三期臨床試驗進行中，就給予緊急使用授權，以期盡快提升疫苗涵蓋率，與病毒的變異進行時間競賽！

陳建仁強調，越早普及疫苗接種，越能遏阻病毒的散播，也越能降低新變異株發生的機會。現在台灣和全球各國的當務之急，既要加強阻斷病毒擴散的各項防疫措施，更要以最快的速度取得最大量的疫苗，讓最大多數人都能及時接種。