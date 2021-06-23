中央今下午宣布三級警戒延長至7月12日，外界期盼餐廳能否提早解封，對此新北市長侯友宜今受訪表示，新北市疫情嚴峻，沒有條件開放共食、也沒有條件解封。至於7月12日疫苗覆蓋率提高，是否有望解封？侯友宜說，現在只有一件事，就是更積極努力做事，把疫情降到最低，大家加油。

至於繼台積電、鴻海之後，慈濟基金會也表達捐疫苗，侯友宜表示，「非常好！大家一起努力」，只要疫苗快速進來、數量足夠、品質好，他都歡迎宗教團體企業愛心人士，大家一起來。