清泉崗高爾夫球場因應疫情三級警戒，全面暫停營業至7月12日，不過，民眾檢舉球場高層日前帶朋友揮桿，還被拍到沒戴口罩。空軍清泉崗基地表示，球場已發包民營，將由空軍司令部統一對外說明。

清泉崗高爾夫球場於5月19日在臉書公告全面暫停營業，球場高層25日被拍到帶著1位球友進場揮桿，且還沒戴口罩。該高層表示，大家都那麼久沒動了，會員找他，就陪打九個洞而已，因球場是戶外空間，所以沒戴口罩。

空軍清泉崗基地今日則表示，清泉崗高爾夫球場屬BOT球場，已發包民營，疫情期間已暫停開放，不便評論此事，將由空軍司令部統一對外說明。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或0800-001922，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。