清泉崗高爾夫球場因應疫情三級警戒，全面暫停營業至7月12日，不過，民眾檢舉球場高層日前帶朋友揮桿，還被拍到沒戴口罩。空軍清泉崗基地表示，球場已發包民營，將由空軍司令部統一對外說明。
清泉崗高爾夫球場於5月19日在臉書公告全面暫停營業，球場高層25日被拍到帶著1位球友進場揮桿，且還沒戴口罩。該高層表示，大家都那麼久沒動了，會員找他，就陪打九個洞而已，因球場是戶外空間，所以沒戴口罩。
空軍清泉崗基地今日則表示，清泉崗高爾夫球場屬BOT球場，已發包民營，疫情期間已暫停開放，不便評論此事，將由空軍司令部統一對外說明。
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