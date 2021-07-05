一名網友抱怨，接到小姑姑電話，原以為是關心老爸打完疫苗的狀況，誰知姑姑竟是炫耀自己女兒全家飛紐西蘭打輝瑞，還猛誇國外什麼都好，台灣就是爛。虧姑姑還是上一輩中學歷最高、在國小當老師，讓這名網友嘆「當老師的這幾十年到底害了多少孩子？」。這樣的言行，讓網友們看了也忍不住轟：「怎麼不滾？」。

這名網友在臉書社團《爆怨2公社》發文表示，表妹原本在高雄任職醫師，三級警戒時老公孩子一起過去紐西蘭打疫苗沒回來，姑姑說：「她們打的是輝瑞，聽說比台灣高檔多了」、還說現在台灣醫院太危險，這時候不回來剛好。

原PO抱怨，只要表妹出國，姑姑就猛誇國外什麼都好，台灣就是爛，也一直鼓吹表妹移民過去紐西蘭。表妹生產時，孩子臍帶繞頸，姑姑狂飆罵台灣醫療技術太爛，現在打個疫苗也要擺一下，自己孩子是去國外打高檔疫苗。

原PO說這個小姑姑從小就是爸爸叔叔跟大姑姑去工廠賺錢供她唸書，所以家裡她學歷最高，「但，也只是學歷高...人品沒比較高」。甚至覺得小姑估在國小當老師幾十年，「到底害了多少孩子？」。

眾多網友看完紛紛回應：「姑姑為大家示範了『學歷與人品是沒有關係的』」、「叫她放棄台灣健保啊」、「最討厭這種批評台灣然後還賴在台灣的人，妳女兒真不孝，沒有帶妳一起去打疫苗」、「最討厭這種批評台灣然後還賴在台灣的人，怎麼不滾？」、「過度自卑的內在人格，所展露外顯行為就是事事比較及過度自傲！請原諒你的小姑姑吧！她有她心理上的缺陷咩！」。

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