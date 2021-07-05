從事餐飲服務業，面對顧客各式各樣奇葩要求，雖然表面拿出高EQ應對，但心中早就白眼翻到天邊。一名網友分享客人各種奇怪要求，並配上店員的心聲（OS），讓眾多網友笑翻天，直喊：太療癒。

一名網友在臉書社團《爆怨2公社》抱怨餐飲服務業的辛酸，分享14個案例，例如：

「客人：我要喝奶茶，不要太冰、不要太熱、不要太溫。

店員OS：不要杯子好不好？自己用嘴巴進來接。」

「客人：我認識你老闆，所以有沒有折扣之類的？

店員OS：我也認識蔡英文啊，當年她選總統還來拜託我投給她。」

「店員：不好意思，目前全部客滿，可能要請在外稍後。

客人：沒位子不是我的問題，你要想辦法生位子給我啊。

店員OS：沒位子也不是我的問題啊，妳不會早點來？妳再年輕個30歲減重50公斤，整形的好看一點，我就讓妳坐我大腿好不好？」

「客人：你不知道我是誰嗎？沒有折扣優惠？

店員OS：妳小孩都比我大了，我應該不是妳小孩的爸爸啦，妳自己都不知道妳是誰了，我看起來像算命的嗎？還是像道士？要觀落陰幫妳問看看嗎？」

「客人錢用丟的，店員：小姐妳錢掉了喔。

客人：你們的桌子太小啊，怪我嗎？

店員OS：我承認我的桌子，比妳的臉還小，妳錢是不能用放的嗎？」。

這篇服務員抱怨文引發熱烈共鳴，紛紛回應自己的經驗：「太療癒了」、「想起之前開店的時候，有客人嫌棄我的涼麵不夠熱，壽司是涼的」、「我也遇過那種自稱：我認識你老闆，當心我客訴你～然後我就會說，我就是老闆，請問你要客訴我什麼？對方低著頭不敢說話快步離開～」、「做服務業是來修身養性的！」、「我還遇過阿桑點去冰飲料，只是幾塊碎冰而已，說我不是說要去冰，我說要幫她撈掉加牛奶，跟我說不用啦，冰塊都沉下去了，冰塊會沉下去？」、「還有你飲料要冰的熱的？我要溫的…要小杯大杯？我要中杯」。