憨膽人妻獨守眼鏡蛇30分鐘 見抓蛇驚喊：阿彌陀佛！

一名女網友上網PO文說自己「憨膽」，發現有蛇盤據在蛋籃上，竟企圖拿鋤頭去抓，之後發現是眼鏡蛇，丈夫就打電話給消防隊，並要求妻子「盯著牠」，結果女網友乖乖聽話，跟眼鏡蛇獨處半小時，直到專業補蛇人來。有網友看完忍不住回應：「叫我跟蛇獨處半小時我會先把ㄤ打死」。

「抱怨自己今天很憨膽」，一名女網友在臉書社團《爆怨2公社》發文並分享影片，表示看到一條蛇盤據在蛋箱，拿鋤頭要去抓，但「近看扁扁的」，應該是眼鏡蛇，先生打電話給消防隊，消防隊請委外專門抓蛇的人來處理。

而先生派給原PO的任務就是「盯著牠」，原PO就乖乖聽話跟眼鏡蛇獨處半小時，直到專業的抓蛇人來，用工具將蛇抓起放進網袋內。

這篇發文引發網友熱烈回應，有人妻說：「叫我跟蛇獨處半小時我會先把ㄤ打死」、「跑來吃蛋蛋 牠要被帶走妳怎沒在多送幾顆蛋蛋給牠路上吃」、「哇靠buffet吃到飽不用付錢還專車送回 真好」、「真的不要衝動，曾經我也遇過蛇要去抓牠，那時候我才知道...牠會飛、牠會飛、牠會飛、當下看牠彈射往我這飛來的時候，真的嚇到了」、「牠們彈力不是蓋的喔！所以真的不要自己抓！」。