經過1個多月的三級防疫，人人都悶到不行，究竟何時能解封是大家心中最想知道的答案。華人吠陀星占權威李靜唯分析，海王星從6/26開始逆行，並且與逆行的木星合相，此星象顯示，人們近日的期待有可能落空，因為海王星逆行代表心靈混亂不安且事情容易停滯。

但7/1至7/16，火星將與金星合相於巨蟹座，並且與逆行的土星產生對沖相位，代表政府單位將面臨檢討，必須調整施政方向與計劃、既有規則，才有機會迎接新局面，而原有的壓力與緊張狀況，則會在7月中之後，隨著火星進入獅子座稍有緩解。

另外，李靜唯老師表示，「7/17太陽進入巨蟹座與土星對沖，此星象會讓人產生『施展不開』的感受，現實與責任捆綁在一起，被迫選擇的無奈感會令人不知所措。」這樣的感覺會特別發生在政府給人民的感受上，因為土星與太陽同時衝擊巨蟹座，影響到人民的安全感，由於凶星「計都」對於巨蟹座有相位影響，會更加深負面影響力。

李靜唯老師提醒，7/18金星進入獅子座，與逆行的木星產生對沖相位，象徵疫苗問題將會有強烈競爭，7/21火星進入獅子座與金星合相，會更強化對立，建議科技業和醫療相關產業要小心意外變動。至於7/7水星進入雙子座，並受到木星相位影響，有關商業貿易的交流會更頻繁，對於航運、科技、醫療、金融方面，應會出現許多好消息。