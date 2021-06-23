三級警戒實施逾1個月，今天下午將宣布是否解除或延長，引發網友熱議，多數人認為以台北市的疫情狀況，解除的機率不高，但也有人期待能快解除、恢復過去的生活，並喊話要去餐廳吃飯、去中南部旅遊，讓許多網友看了擔憂直呼，這樣的狀況解除三級，感覺會出現「報復性確診」，還是再緩緩吧！

一名網友昨在PTT上發文表示，三級警戒是否會降級就快要公布了，大家覺得中央流行疫情指揮中心有可能宣布解除三級警戒嗎？」原PO並表示，等到三級警戒一解除，他就要馬上去吃「吃到飽」。

貼文引發熱議，綜合網友們的留言發現，多數人並不認為6/29台灣就會解封，特別是在觀察雙北的疫情狀況後，「雙北再延兩個月」、「雙北不可能」、「至少再延一周」、「雙北維持3級比較實在」、「雙北趕快把疫情降下來，才有可能會解封」、「看看北市有可能嗎？」

不少網友則說，很希望能快解除三級警戒，這樣就可以像以前一樣外食、出去玩了。「我要去南部玩」、「已經訂餐廳囉！準備吃完大餐去看電影然後逛街再去酒吧喝酒，完美」、「直奔墾丁民宿」、「假日民宿訂起來！大家一起烤肉是一定要的好嗎？」、「可以逛夜市囉！」

但也有許多網友擔憂地說，台灣這麼小，如果現在就解除三級，悶在家許久的民眾肯定會趴趴走，這樣感覺確診數又會再升高了。「報復性確診」、「 解封就準備爆炸性確診，愚民」、「千萬不要解，再爆收拾很久」、「沒疫苗解了就是再爆炸，然後又要升回去」、「看看疫苗施打率，解只是會更爆」。