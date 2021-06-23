中央流行疫情指揮中心今天下午將宣布是否調整全國三級警戒，許多人都非常關注能否解封，對此，前台大感染科醫師林氏璧發文預估，下波疫情可能會出現在10月份，無論政府下午公布的決定為何，大家都稍安勿躁，因為面對這波疫情最重要的關鍵還是「疫苗覆蓋率」，千萬別因為疫情趨緩就不打了，盡早衝高疫苗施打率，才能走向真正的解封。

前台大感染科醫師林氏璧今在臉書發文表示，台灣連續2天的確診個案降至百例以內，究竟會微解封還是繼續延長三級警戒呢？從日本過去的經驗來看，他們去年四波的疫情，以日本的防疫強度，兩波疫情之間大概是4至5個月，中間喘息的時間就在一定的防疫規範下拼經濟。

林氏璧指出，其實不只有日本是這樣而已，根據過去一年世界各國的經驗，很多國家都是這樣。因此他預估，台灣下一波的疫情可能會出現在今年秋冬大概10月的時候。

林氏璧說，很多人覺得現在的病毒傳染力比去年要更高，因此若不小心當然還是有可能會爆發，這點他同意，不過他只是想表達，無論政府決定要收緊或是開放，大家都稍安勿躁，他認為重中之重還是「疫苗的覆蓋率」。

林氏璧提到，如果下一波疫情會出現在10月左右，在那之前把台灣的疫苗覆蓋率盡量衝高，是當務之急。「請不要因為疫情好像和緩，疫苗副作用被放大，就開始不打疫苗。」中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞也說「病毒不會等我們疫苗打好才爆發群聚」。

林氏璧指出，防疫下半場，哪個國家的多數人民相信科學，不被奇怪的消息迷惑，能早日衝高疫苗的施打率，就可脫穎而出，走向真正的解封，「距離疫情結束還有一段路，但我覺得隧道盡頭是看得到光亮的。大家一起努力！」