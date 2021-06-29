疫情三級警戒持續，立委陳柏惟罷免案是否成案近期可能將公告，刪Q總部29日表示，疫情何時解封不得而知，總部原先預告及規劃實體活動全部暫緩執行，若二階順利通過後，希望中選會能通盤思考，將疫情發展納入考量，審慎決定罷免投票日期。

刪Q總部指出，還要多久才能解除三級警戒，不得而知，總部原先預告及規劃的實體活動全部都暫緩執行，即使解封也會視狀況而定。罷免延期與否，一切以防疫優先為考量，這是一個公民團體對自身的道德要求，「為人民忍耐、為人命忍耐」。

刪Q總部表示，這是一個公民團體對守法以外更高一層的自身道德要求，他們不能因自己的目的，而像陳柏惟們一樣不擇手段，像是為了政治利益支持毒豬進口，嗆連署人假公民，犧牲選民護航中火等。

刪Q總部重申，罷免是憲法賦予人民的權利，不應該以任何柔性、硬性的方式剝奪，若是二階順利通過後，也希望中選會能夠通盤思考，將疫情發展納入考量，審慎決定罷免投票日期。

總部表示，最後希望疫情能夠早日緩解，減少一些口水，對抗疫第一線人員多一些包容，「為人民忍耐、為人命忍耐」，同島一命、天佑台灣。