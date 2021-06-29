7／4、7／11暫停國5北向高乘載管制 13:592021/06/29 旺報 簡立欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道五號(本報資料照片) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高速公路局29日表示，中央流行疫情指揮中心6月23日宣布三級警戒延長至7月12日，考量全國進入三級警戒後，周休假日國5交通量明顯減少，且為避免接觸車輛攔查人員，故7月4日（星期日）及7月11日（星期日）暫停國5蘇澳至頭城路段北向入口匝道高乘載管制；。 高公局提醒，若短時間車流過大，仍將透過匝道儀控、大客車通行路肩與主線儀控等措施管控，請用路人配合。 連2天嘉玲 苗栗移工禁足令解封 未來黑科技化合物半導體 環球晶董座：台灣要建立能量 #國5 #暫停 #高乘載管制 #北向 #新聞 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中共百年黨慶 防疫更勝兩會 04:102021/06/29 焦點新聞 國5銜接蘇花改預計11年後完工 可節省2.5公里 14:042021/06/29 生活 工研院奧斯卡獎四大金獎技術揭曉 創新科技做護國群山最佳後盾 13:412021/06/29 財經 議員批殘劑疫苗預約秒殺大當機 中市府：非先搶先贏 12:022021/06/29 生活 時論廣場》台港關係窒息 兩岸更需喘息（蘇泳霖） 15:532021/06/29 時論廣場 涉違國安法 港蘋前主筆馮偉光遭逮 04:102021/06/29 產業財經 陸對Delta的「認知作戰」黃光芹：比我們嚴格太多了 12:332021/06/29 政治 國5銜接蘇花改 宜蘭縣政府盼提早2年完工 11:472021/06/29 生活 土地市場上半年成交飆天量 下半年恐明顯量縮 10:592021/06/29 財經 《半導體》產能逐步恢復 京元電露喜色 15:072021/06/29 財經 高市市場分流 屢爆違規亂象 04:102021/06/29 地方新聞 生活熱門新聞 高雄鳳山某大樓驚傳陽性個案 急召回150多名住戶 - 生活 雙層口罩堪比N95戴錯更可怕！重症醫曝這2種人不要 - 生活 屏東果農夫妻感染源找到了 足跡比對染疫地點曝光 - 生活 染Delta與感冒相似 專家教辨別法：有「兩痛一水」要注意 - 生活 永齡、台積電買BNT露曙光 陳時中：進度非常滿意 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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