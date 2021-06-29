高速公路局29日表示，中央流行疫情指揮中心6月23日宣布三級警戒延長至7月12日，考量全國進入三級警戒後，周休假日國5交通量明顯減少，且為避免接觸車輛攔查人員，故7月4日（星期日）及7月11日（星期日）暫停國5蘇澳至頭城路段北向入口匝道高乘載管制；。

高公局提醒，若短時間車流過大，仍將透過匝道儀控、大客車通行路肩與主線儀控等措施管控，請用路人配合。