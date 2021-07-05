全台三級警戒嚴禁室內5人、室外10人群聚，結果桃園警方4日深夜到蘆竹巡邏時，抓包5女18男夜衝福山宮夜遊， 23人將面臨總計最高690萬罰款。

據了解，這群人4日深夜分別開車與騎車，前往蘆竹福山宮戶外廣場夜遊，剛好被巡邏員警抓包，當場嚇了一跳， 坦承疫情「悶太久了」，才會跑到外面散心，但因違反三級警戒群聚規定，每人將面臨6萬元到30萬元罰鍰。

警方調查，這群人大都是剛放暑假的學生與前往觀賞夜景的情侶，違反限聚規定後，已經開立紀錄表，函送衛生局裁罰。

除了此案，宜蘭警方3日晚間在南方澳情人灣，也發現有7人聚集一起野餐，因這些都沒戴口罩，也將面臨3000元至1萬5000元罰鍰。

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