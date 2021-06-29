通勤人潮增加遭酸「公司不會不見」，不少網友大嘆，公司是不會不見，但是工作會不見，然後存款也會跟著消失。圖為日前上班時間台鐵乘客增加的畫面。（圖／翻攝自PTT）

三級警戒延至7/12，本土確診數字下降，不少民眾忍不住出門透透氣，一名網友發文表示，上班通勤人潮變多了，明明公司不會不見，好好待在家很難？貼文引起網友熱議，不少人覺得這是道德綁架，如果不是為了賺錢養家，哪有人會衝去上班，畢竟不上班就是放無薪假，「公司不會不見，但工作會不見啊！」

一名網友昨在PTT上發文表示，隨著本土確診數下降，不少民眾已按捺不住想出門的心情，原本幾乎沒有人的大眾運輸工具，近幾天突然暴增人潮，28日出門上班的人潮也開始變多，但明明公司又不會不見，讓他實在無法理解好好待在家防疫很困難嗎？

貼文引起討論，不少上班族表示，公司不會不見，但工作會不見，存款也會跟著一起消失。「沒去公司你要給我錢嗎QQ」、「怎麼可能不上班，你要放假就是無薪」、「如果太久不去，公司真的會不見。」

相較於本土疫情爆發初期，民眾躲在家不出門，如今路上人潮增加。圖為先前民眾自主封城、捷運站幾乎沒有人的畫面。（本報系資料照）

也有網友悲痛表示，到底以為上班族有多想去工作？大家都是為了要賺錢養家，不要到道德綁架。「去講給老闆聽，看看不去上班薪水能否照發」、「老闆待在家，員工正常上班」、「重點是公司不可能平白讓你請假在家」。

另有網友忍不住吐槽說，呼籲大家周末沒事宅在家，但平日又上班群聚，搞得好像病毒可以自行判斷人外出的理由。「一邊罵出遊的人，一邊繼續上班群聚」、「可以上班不能出去玩，鬼島奇景」、「笑死，平日都准出門，假日出門就不行」。