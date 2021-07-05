【愛傳媒記者孟淑華/洛杉磯報導】為了慶祝7月4日美國國慶(獨立紀念日)，因應生活逐漸恢復正常，各地的煙火大小秀已蓄勢待發，準備入夜登場，因此，賣煙火的攤位，早在兩週前就在各賣場周邊設攤，迎接訂購潮的到來，從攤位旁的裝好的包裹來看，今年的銷售狀況很讚。

在COVID-19疫情侵襲全美一年有餘，為了讓人民儘快恢復正常日活，美國總統拜登力拚今年國慶日以前完成70%成年人接種的目標，雖然尚待達標，但在官方宣佈恢復正常生活下，目前全國已解封，讓悶壞了的民眾，迫不及待地走出家門，周末長假，大量人潮紛紛湧入各景點或娛樂場所慶祝解封，許久未見的車陣再度「復燃」；7月4日當天，許多民眾也會在地方政府核可的放煙火場地(通常在住家不遠處的空曠場地)，只等天黑，就準備來場煙火秀大PK，太陽下山後，就聽到「碰」、「碰」聲此起彼落，抬頭就看見璀璨的火樹銀花照亮整個夜空，真是美不勝收。

另外，民眾除施放煙火慶祝之外，許多美國人也會在這一天穿上象徵美國國旗代表色「紅、白、藍」的服飾，而賣場也會佈置成許多「紅、白、藍」的裝置，就連餅乾也搞「紅、白、藍」三色，要讓人充分感受到滿滿的國慶氛圍。

雖然剛解封不久，但仍有不少民眾為了安全起見，外出時仍選擇戴口罩，保持安全社交距離，以杜絕後患。

賣場也佈置成許多「紅、白、藍」的裝置，就連餅乾也搞「紅、白、藍」三色慶祝國慶。(記者孟淑華攝)