受本土疫情衝擊，台灣往返澎湖的航班減少，不少民眾被卡住、無法返台，一名網友分享旅客漏夜排隊，最後睡在機場外面的狀況，忍不住質疑，這些人不是要旅遊觀光，只是要回家而已，難道沒有什麼解決辦法？湖縣政府也公告疏運措施，台華輪6/30、7/15、7/29自澎湖返回高雄的班次開放載運旅客，需要的民眾可以把握搭乘。

澎湖配合中央三級警戒的管制措施，自5/31起暫停所有台澎之間的固定航線，此外，台澎之間的班機也大幅縮減，如今平日每天從澎湖往返台北和高雄的班機僅剩下一班，因此出現民眾搶不到票，回不了家的慘況。

一名女網友昨在臉書分享6/28清晨馬公機場外面的狀況，只見不少旅客抱著行李箱、披上外套就直接躺在機場外面的地上睡覺。讓原PO看了很驚愕，也忍不住大呼，現在是無政府狀態嗎？還是要逃難？這些人不是要到澎湖旅遊，也不是要去台灣觀光啊！

女網友表示，有70、80多歲的長者到澎湖工作，結果就卡在澎湖5天回不了家；也有人的愛貓腳骨折了，需要去台灣救治；也有到澎湖醫院修理醫療設備，結果花了半天的時間修好了，卻卡在當地4天回不了家。而這些人都是要出澎湖，不是進澎湖好嗎？澎湖班機減少，但又恰逢澎科大的學生放假，難道沒有任何變通解決的方案嗎？

也有網友看了表示，現場一對老夫妻說，已經補票2天了，還是沒有補到，下午航班結束就直接去排隔天的候補，讓人看了很心酸，也擔心老人家的體力撐不住。「現在是要出去的人出不去，全卡在機場，已經不是別人要來澎湖了。不加開班次至少也協調改成大飛機吧。」

許多網友也忍不住喊扯，「政府應該馬上協調，怎麼可以讓人民睡在機場補位，疫情當下效率那麼差，重點這些人是出境而不是入境」、「真的好可憐」、「太無言了，政府快想辦法」。

而澎湖縣政府也協調台華輪，6/30、7/15、7/29馬公到高雄的船次開放載運旅客，而自高雄前往馬公的班次則不開放載客，有需要的旅客可與台華輪聯絡。