全台三級警戒至今超過1個半月，第一線人員也在這波疫情下身心俱疲，近日許多名人動起來，一起為他們加油打氣，有的人製作歌曲，散播愛心，有的人則是捐贈防疫物資，而電影《複身犯》中，飾演楊祐寧女兒的童星彤彤（麥語彤）也在最近付出行動，替第一線的人員加油，也想透過自己的微薄力量，讓大家順利度過這個疫情。

現在就讀國二的彤彤自從宣布三級警戒後，都待在家裡上課，因此許久沒有見到要好的同學及朋友，彤彤說：「真的好想念他們，希望疫情能夠快點趨緩，恢復以前的生活，每天在新聞上看到大家這麼認真的努力抗疫，所以希望我也能夠替這些防疫的鬥士們加油打氣。」便主動提出拿自己存下來的零用錢買自己最愛吃的漢堡給前線人員，分享自己的最愛，親自送往前線。並在臉書寫下「暑假第一天彤兒自掏腰包訂了70份漢堡親自送往前線為大家加油打氣，拋磚引玉只為了讓大家看見台灣的美好！做一件好事能富足於新，無價。希望彤兒為前線人員準備的漢堡能溫暖大家的胃，繼續為明天加油。」

彤彤除了準備70份餐點外，還手寫了字卡，希望替自己的家鄉加油打氣，字卡內文為「我們繼續相互配合，互相幫助，共同對抗病毒，一天又平安的過去了，感謝防疫人員的努力。吃『堡』了再繼續加油喔！希望你們會喜歡我為妳們帶來的ALL Mai burgers的餐點。」其中還稚氣的用了注音文，相當童趣。