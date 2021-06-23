三級警戒延長至7月12日，台南市長黃偉哲說，一切為防疫，面對疫情不能大意也不能急，台灣若不能守住疫情，讓警戒一直延長下去，最後大家都是輸家，但他也說，「這好比暫時停止呼吸，有其極限」，喊話中央加大紓困力道，讓一些小型、微型業者，例如小吃攤業者等，能撐過疫情考驗，「度小月也得要度得下去」。

黃偉哲說，雖然台南市連續多日都沒有新增確診病例，但有的縣市原本也是零，現在又變蠻嚴重，其他縣市有人北上把病毒帶回南部，造成1傳8群聚事件，疫情變化很快，這都是我們必須警惕的。

面對三級警戒延長，他說，雖然三級警戒確實會影響到部分人生計，警戒就像是憋氣，沒辦法憋很久，但是，若台灣不能守住境內、社區疫情，警戒一直延長下去，最後大家都是輸家。

日前拋出「微解封」，希望戶外古蹟、戶外場館等寬闊場域可以微解封、微開放，他說，目前大賣場室內都可依照1人1坪方式限制人流，但戶外古蹟等卻不行，會繼續向中央爭取。