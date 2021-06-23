三級警戒管制什麼時候才能解封？三級管制至23日已1個多月對此桃園市長鄭文燦在23日上午防疫會議中表示，在篩檢量的提高、疫調加強及群聚事件風險的管控等3前提達成下，未來才有可能做三級管制的調整。

關於3級管制，鄭文燦表示，3級管制的目的是透過減少移動傳播，來減少整個社區的風險，疫情就會慢慢下降，並指出，3級管制如要調整的前提是確診數字下降到可以控制且朝向少數個案的階段發展，如有群聚感染也要能夠分析相關風險，強調群聚感染風險管控是三級管制未來要調整的重要前提。

除群聚感染風險的管控外，鄭文燦也表示，篩檢量須提高，才能觀察陽性率，如果陽性率減少代表社區風險的下降，並指出，在三級管制期間相關的防疫指標如果都達到可控的話才可能進行三級管制的調整。

另外，鄭文燦表示，過去一年有很多跨縣市的確診案例，而跨縣市的疫調桃園市都直接擔當起來先做一輪供其他縣市做參考，並指出如果確診的個案來到2位數，除了熱區的普篩策略外，雙北應該要進入到精準疫調擴大疫調的方案，強調這樣才能把個案追蹤好，這是三級管制的第3個前提。但鄭也表示支持中央全國一致統一決策。

為強化桃園針對重症患者的治療，鄭文燦表示，這次的重症率也相當高，目前已將企業捐贈購買的120具高流量氧氣鼻導管全配系統分配到11家責任醫院強化重症治療的能力，鄭文燦感慨表示，有的重症患者甚至已經在醫院待30天，呼籲大家不要只看新的確診個案，也要給予在院的確診病患鼓勵與支持。