針對國民黨高市議員陳麗娜日前提出數據指出，高雄今年5月死亡率有明顯增加，令人擔心是否有確診黑數藏匿社區之中，高雄市議會國民黨團也疾呼，高市府應擴大篩檢條件，特別是開放讓有屏東高雄移動史的民眾進行篩檢。對此，高市議會民進黨團怒批，國民黨不要為了討好選民而指鹿為馬、誤導市民。

陳麗娜上周指出，高雄今年5月的死亡數1943人、死亡率0.70‰，比疫情還沒開始的2019年同月份多了0.07‰的死亡率，而其他五都最多只增加0.03‰。今年5月疫情快速升高，熱區在雙北，但高雄死亡率卻創新高，這個異常的現象，需要陳其邁以更精準的疫調、更深入的流行病學分析替市民找出答案。

陳麗娜認為，高雄今年5月的死亡率有明顯的增加，增加幅度也較其他縣市更高。台灣疫情死亡率居高不下，也令人擔心是否有確診黑數藏匿社區之中，許多民眾也表示擔心Delta病毒是否會造成擴散。

高市議會國民黨團總召童燕珍則表示，Delta變異株有更強的感染力，已經在屏東被發現，且有確診個案，為避免感染的黑數，造成疫情擴疫情擴散，高雄市政府應擴大篩檢條件，增加社區篩檢、鼓勵企業自主篩檢，讓高雄成為最扎實的疫情防線。

針對陳麗娜爆料，民進黨團總召鄭光峰指出，根據衛生局長黃志中說明，近來在醫院因病死亡者，一律都會進行PCR檢測，因不明原因死亡者，檢察官也同樣會要求進行PCR檢測，根本不會有大量死亡黑數的問題，請國民黨不要把毫不相干的數據兜在一起、亂說故事。

鄭光峰表示，死亡率本就會因為人口結構等諸多因素而有所波動，以台中市為例，今年5月的死亡率也比2018年高出0.08‰，但不能說這就是疫情所造成，毫無根據的臆測只會引起市民恐慌，事實上高雄市至今就只有1個確診死亡案例。

至於國民黨建議開放所有具有屏東高雄移動史的民眾進行篩檢，民進黨團幹事長黃文益表示，目前高雄市已啟動「枋山專案」，包括收到屏東縣衛生局簡訊通知曾至枋寮醫院或枋山鄉的民眾、與確診個案接觸者、6月6日具枋山旅遊史者均開放採檢，採用擴大疫調及精準防疫的方向來進行。

黃文益呼籲，國民黨不要為了討好選民而亂出主意，打亂市府的防疫步調，也請收起政治口水，基於正確的事實及數據來理性監督。