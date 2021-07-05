北市環南市場自治會長林勝東，2日怒批在地立委林昶佐「沒關心環南市場」，引起外界輿論譁然，更有民眾醞釀要罷免他，成立不久的「罷免林昶佐」臉書社團，2天內粉絲數飆破3萬人。輿情聲量統計網站「QuickseeK快析輿情資料庫」分析發現，短短幾天內，藍白營粉專戰力值爆漲，是親綠粉專的3倍之多。

林昶佐言行爆爭議，藍綠粉專戰力值曝光。(圖/翻攝自 「QuickseeK快析輿情資料庫」臉書粉專)
林昶佐言行爆爭議，藍綠粉專戰力值曝光。(圖/翻攝自 「QuickseeK快析輿情資料庫」臉書粉專)

「QuickseeK快析輿情資料庫」臉書粉專5日貼文指出，針對「林昶佐被嗆」議題，就親藍、親綠的粉專進行影響力分析，發現親藍與親綠粉專(包含媒體)的戰力值，親藍粉專戰力值(74.8%)遠高於親綠粉專(25.2%)。

且分析7月2日至4日林昶佐以及台北市長柯文哲的聲量，發現14.5%聲量同時提到柯文哲以及林昶佐，若不計算兩人的聲量重疊的部分，其中以林昶佐(46.3%)聲量略大於柯文哲(39.6%)。

粉專分析指出，針對林昶佐爭議，親綠粉專舉「高雄」為例證，強調「柯文哲」防疫無能，並且拉近北農、士林案例增加理由正當性。而親藍粉專，則是直攻林昶佐的形象破口「作秀」、「側翼」以及「護航」並且強調其對於「民代」職守的疏忽以至於基層的反彈。

值得注意的是，有網友留言提問，「戰力值」所指為何？粉專表示，新聞事件或議題討論主文，所附帶產生的回文、按讚、分享以及觀看數，綜合所得之參數。

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#萬民撤昶...

罷免林昶佐發佈於 2021年7月4日 星期日

【昶昶之亂續集-親藍親綠粉專動起來】 這是一個關於忠實粉絲想看看發展後續的故事…… 👆👆👆前情提要：7/2指揮中心與北市府共同至環南市場視察，中正萬華區立委直指柯文哲現在做的事情很多都是一個月前可以做的。卻反遭自治會長林勝東怒嗆「你從以前...

QuickseeK快析輿情資料庫發佈於 2021年7月5日 星期一
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