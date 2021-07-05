北市環南市場自治會長林勝東，2日怒批在地立委林昶佐「沒關心環南市場」，引起外界輿論譁然，更有民眾醞釀要罷免他，成立不久的「罷免林昶佐」臉書社團，2天內粉絲數飆破3萬人。輿情聲量統計網站「QuickseeK快析輿情資料庫」分析發現，短短幾天內，藍白營粉專戰力值爆漲，是親綠粉專的3倍之多。

林昶佐言行爆爭議，藍綠粉專戰力值曝光。(圖/翻攝自 「QuickseeK快析輿情資料庫」臉書粉專)

「QuickseeK快析輿情資料庫」臉書粉專5日貼文指出，針對「林昶佐被嗆」議題，就親藍、親綠的粉專進行影響力分析，發現親藍與親綠粉專(包含媒體)的戰力值，親藍粉專戰力值(74.8%)遠高於親綠粉專(25.2%)。

且分析7月2日至4日林昶佐以及台北市長柯文哲的聲量，發現14.5%聲量同時提到柯文哲以及林昶佐，若不計算兩人的聲量重疊的部分，其中以林昶佐(46.3%)聲量略大於柯文哲(39.6%)。

粉專分析指出，針對林昶佐爭議，親綠粉專舉「高雄」為例證，強調「柯文哲」防疫無能，並且拉近北農、士林案例增加理由正當性。而親藍粉專，則是直攻林昶佐的形象破口「作秀」、「側翼」以及「護航」並且強調其對於「民代」職守的疏忽以至於基層的反彈。

值得注意的是，有網友留言提問，「戰力值」所指為何？粉專表示，新聞事件或議題討論主文，所附帶產生的回文、按讚、分享以及觀看數，綜合所得之參數。

#萬民撤昶... 由罷免林昶佐發佈於 2021年7月4日 星期日