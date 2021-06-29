Delta病毒來勢洶洶，蔡政府防疫作為卻屢遭外界批評。前立委孫大千今天指出，如今的執政黨立委只會滿腦子進行政治攻防，轉移焦點，推卸責任。怒轟這些人，與其有空在那邊搬弄是非，不如快去買疫苗！

孫大千今(29)日在臉書上指出，現在最沒有資格出來噴口水的就是民進黨立法院黨團。有這麼多閒工夫搬弄是非，不如用盡洪荒之力幫台灣人民把疫苗採購回來。不敢公開第二類中央政府中優先施打疫苗的名單、柿子只敢挑軟的吃，拿高嘉瑜來開刀，卻不敢追究真正造成台灣防疫門戶洞開的罪魁禍首范雲。連清理門戶的勇氣都沒有，還有什麼資格在這裡說嘴刷存在感呢？

孫大千怒轟民進黨，有空搬弄是非，不如快去買疫苗。(圖翻攝自孫大千臉書)

孫大千表示，面對鄭文燦管理諾富特飯店混居不力，造成本土疫情全面爆發，擔任桃園市立法委員的鄭運鵬連一聲都不敢檢討，一句都不敢批評，現在還有什麼臉出來說三道四呢？

只會刻意挑幾位藍營政治人物施打疫苗的狀況來大作文章，孫大千怒轟，民進黨的立法委員其實有太多工作需要督促政府亡羊補牢和超前部署。放著執政黨民意代表應該負起的責任不管，只會滿腦子進行政治攻防，轉移焦點，推卸責任。有這樣兩光的執政黨，難怪台灣人民只能夠在水深火熱中手無寸鐵的獨自和病毒搏鬥！