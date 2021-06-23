指揮中心今拍板三級警戒再延長至7月12日。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心今宣布，全國防疫三級警戒延長至7月12日，行政院官員表示，陳時中今天晨會有向行政院長蘇貞昌報告，並說明評估情況，蘇貞昌聽取後支持，拍板全國三級警戒持續延長。根據一份網路民調顯示，有超過7成網友贊成延長警戒時間。

入口網站《YAHOO》以「三級警戒延至7/12，你是否贊成？」為題，進行網路投票，投票時間為6月23日至27日，截至23日下午5點，共有超過6000名網友參與投票，結果顯示，非常贊成的網友有54.9%，還算贊成的有23.2%，不太贊成的有9%，而非常不贊成的則有11.3%，另外有1.6%網友沒表示明確意見。

網友投票結果。(圖 翻攝自YAHOO)

三級警戒再延長，對於生活是否有影響的部分，認為影響很大的網友有31.3%，認為有點影響的有43.5%，覺得不太影響的有13.7%，沒有影響的則有11%，另外有0.5%網友沒表示明確意見。

至於對台灣的疫情控制有沒有信心，有13.1%網友表示非常有信心，還算有信心的有33.5%，不太有信心的有25.6%，完全沒信心的有26.8%，另外有1%網友沒表示明確意見。

此外，針對全國三級警戒是否延長及應變措施，行政院日前召開內部會議討論，有部會提出，即便三級警戒不解除，只要符合防疫規定，包括靜態場所、不須近距離接觸、可流量控管等，經主管機關與業者提出防疫計畫，經指揮中心以專案同意後，可逐步「微解封」。