國內封測大廠矽品精密工業上月25日有1名本國籍員工確診，但防疫措施鬆散引發員工不滿。有媒體接獲爆料，指位在台中大雅的外籍移工宿舍住了1000多人，每天只限制4小時才能洗衣服，動輒30、40人群聚「邊聊天邊手洗」，而餐廳和員工休息區的桌椅僅用紙板區隔，憂心「大規模感染，生產線恐停擺！」

對此矽品表示，勞工局等相關單位稽查移工宿舍都符合相關規定，「供五停二」限水解除後，已無群聚洗衣情形。矽品強調，公司對移工管理作法與本國一樣，如發現不當會即時公告宣導，要求立即改善，因不是對移工24小時監視，以致日前群聚洗衣沒有即時處理。

矽品坦言，5月25日確實有本國籍員工確診，在全國防疫提升三級警戒，即要求移工外出、留在宿舍均需配戴口罩，上班、下班及返回宿舍均需量測體溫，宿舍管理也做到分層分組，降低群聚影響，對防疫管控相當嚴格。

勞工局說明，此案為5月限水期間的狀況，經派員了解目前已無此情形。另勞工局已針對轄內50人以上移工宿舍稽查輔導，要求雇主務必落實工作場所及宿舍分流、住宿地點及浴廁消毒等事項；如企業未落實移工宿舍管理事項，將依《就業服務法》第57條處6萬元到30萬元罰鍰。

勞工局指出，市府已將國內三級警戒期間，禁止室內5人以上、室外10人以上群聚，及外出務必全程戴口罩等防疫作為，翻譯成印尼、越南、泰國、菲律賓等四國語言，並向企業及移工宣導務必遵守相關防疫規定。

衛生局也呼籲，企業應加強員工健康管理，並落實勤洗手、戴口罩等個人保護措施，且應保持適當社交距離，如有較密集的日常生活活動，建議可採分時分流方式進行，確保員工健康。

(中時 )