各縣市正為長者施打公費疫苗，教育部長潘文忠呼今天籲地方政府，將協助施打疫苗作業的學校人員列為優先施打疫苗對象；此外，指揮中心已將高級中等以下學校的40萬教職員工列為第七類施打對象，他們都會在開學前完成施打；另境外生在6月28日前仍無法入境。

現在各縣市都在為長者施打公費疫苗，但場地及人力可能都會徵用學校來支援，學校教職員成為可能染疫的高風險族群。潘文忠今天在教育部部務會報前透過錄音回覆媒體詢問表示，考量到防疫風險，請各縣市將協助施打疫苗作業的學校教職員，列為優先施打疫苗對象。

此外，為了讓學校9月份可以開學，潘文忠說，指揮中心已將高中以下學校（含幼兒園）的教職員工共40萬人，列為第七類施打疫苗對象，他們預計在開學前夕都可以完成施打。

因為疫情，今年指考從7月3日至5日延後至7月28日至30日，共有4.1萬個考生報名。為了讓考試得以順利舉行，指揮中心已決定讓試務人員在考前施打疫苗，不過家長也強烈要求，他們不想自己的孩子在考試過程中染疫，請指揮中心將指考考生納為優先施打疫苗對象。

潘文忠回覆，將指考延後，就是希望在國內疫情可以得到較好控制及提高防疫規格下來舉行，因此今年指考每間試場從原本的42人降為20人，考生間保持1.5公尺以上的居距離，這樣才安全。對於家長團體主張指考考生也應該列為優先施打疫苗對象，教育部會反映給指揮中心知道。

此外，因為國內疫情嚴峻，指揮中心進行從5月19日到6月18日進行邊境管制，禁止非本國籍及沒有中華民國居留證的外籍人士入境，境外生因此被擋在外。6月18日以後，境外生可以入境嗎？

潘文忠說，因為國內疫情嚴峻，三級警戒要持續到6月28日，因此在這之前，境外生仍無法入境。教育部將和指揮中心密切聯繫，一旦國內疫情趨緩，就提報計畫讓境外生入境。