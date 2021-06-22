內政部宣布將殯葬人員列第2類施打疫苗順位，中華民國葬儀同業公會理事長李濓淞表示，感謝中央重視到第一線人員的染疫風險，美中不足的是，葬儀公會報給中央的人數為9600餘人，但中央只分配給全台殯葬人員3000劑，若扣除公職殯儀館2000人，第一線殯葬業者只有1000人可以施打，盼中央能再增加疫苗數量，讓基層殯葬人員也能夠施打疫苗，以保障他們的安全。
李濓淞表示，自5月起，他就開始為殯葬業者請命，盼爭取優先施打疫苗，然而卻只得到「加強自身防護」的回文。直至22天總算盼到正面回應。
此外，中華民國葬儀商業同業公會全國聯合會發言人王薇君指出，目前全國禮儀服務業者計4558家，本來中華民國葬儀同業公會申請9116劑疫苗，中央僅核定3000劑疫苗，其中尚包含各縣市政府殯儀館相關工作人員約2000餘劑，所剩不足1000劑疫苗，根本無法滿足第一線接體人員所需。
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