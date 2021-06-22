內政部宣布將殯葬人員列第2類施打疫苗順位，中華民國葬儀同業公會發言人王薇君指出疫苗數量無法滿足第一線所需。（摘自王薇君臉書）

內政部宣布將殯葬人員列第2類施打疫苗順位，中華民國葬儀同業公會理事長李濓淞表示，感謝中央重視到第一線人員的染疫風險，美中不足的是，葬儀公會報給中央的人數為9600餘人，但中央只分配給全台殯葬人員3000劑，若扣除公職殯儀館2000人，第一線殯葬業者只有1000人可以施打，盼中央能再增加疫苗數量，讓基層殯葬人員也能夠施打疫苗，以保障他們的安全。

李濓淞表示，自5月起，他就開始為殯葬業者請命，盼爭取優先施打疫苗，然而卻只得到「加強自身防護」的回文。直至22天總算盼到正面回應。

此外，中華民國葬儀商業同業公會全國聯合會發言人王薇君指出，目前全國禮儀服務業者計4558家，本來中華民國葬儀同業公會申請9116劑疫苗，中央僅核定3000劑疫苗，其中尚包含各縣市政府殯儀館相關工作人員約2000餘劑，所剩不足1000劑疫苗，根本無法滿足第一線接體人員所需。