北農確診者群聚感染持續延燒，中央與雙北市場祭出市場專案，讓批發市場從業人員全面施打疫苗，對此，台北市長柯文哲強調，北市打疫苗對象，需思考年紀與行政成本2邏輯，他也認為，若全部60歲以上的人打疫苗，恐怕一個程度上要解封「不是不可能」。

柯文哲表示，台灣打疫苗依照2個邏輯，第一個是按照年齡打，自己同意醫師王任賢的邏輯，他說如果全部60歲以上打疫苗，恐怕一個程度上要解封不是不可以，因為的確60歲以下死亡率低，所以打疫苗第一個邏輯是按照年齡分，應年紀越大死亡率越高，「50歲以下死掉是特例。」

柯文哲指出，打疫苗第二個邏輯是按照行政成本容易、不容易來決定，當時就決定遊民先打，因管理遊民要耗費人力，以及北市批發市場人數多、成員複雜、流動性高，管理成本實在太高，所以也要先打。

柯文哲說，倘若有人要進批發市場批貨，但讓批發市場都不會被感染，那就算有確診者進去，危險度也較低。

柯文哲強調，現階段北市打疫苗的2個邏輯，第一就是年齡從上往下打，第二個是看行政成本高，流動性大、人數多、不確定性高的，就優先處理。