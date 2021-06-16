全國三級警戒至6月28日，這幾日確診人數下降，疫情有趨緩現象，防疫警戒是否降級引發關注。對此，民進黨前立委沈富雄在節目中「單膝下跪」，求行政院長蘇貞昌撤銷延長令，起碼撤銷一半，或僅維持雙北三級警戒。

沈富雄昨（15）日在網路節目《雲端最前線》中斷言，「台灣的疫情已經下去了，而且不會回來了」，所以七月中以後、八月、九月、十月都沒疫情了，並拱手向蘇貞昌喊話，「拜託不行的話，求你，求也不行的話，我向你下跪」，隨即在節目中起身「單膝下跪」。

全國實施三級警戒至6月28日。圖為空無一人的萬華街景。(資料照／鄧博仁攝)

沈富雄請蘇貞昌問問身邊腦筋比較靈光的人，請他把三級警戒的延長令撤銷，最起碼撤銷一半，兩個禮拜變一個禮拜，或維持雙北三級警戒，其他縣市撤銷。

接著沈富雄提到《中國時報》15日頭版的確診地圖，前一天有新增確診的縣市為紅色，「零」疫情為白色。他指出，「都有一半都白的了」，如果把10個確診以下的縣市再去掉，紅色縣市只有基隆跟雙北。

14日各縣市新增及累計本土病例。（資料照）

「這次我們全國的專家學者腦筋有問題」，沈富雄直言，先前安養院傳出病例，大家說得「霧煞煞」，認為這下慘了，但他認為，台灣的安養院文化跟英美先進國家不一樣，不用擔心、沒事，最後也證實沒事。

第二個案子則是苗栗移工傳出群聚感染，沈富雄說，當時大家也說慘了，並舉例新加坡等國例子做比較，但他指出，台灣移工的情況跟世界其他國家也不一樣，「我說移工沒事，現在是不是他們（其他專家）都錯了，只有我對？」