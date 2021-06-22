新冠肺炎新增個案連續2天低於100人，對於疫情警戒是否依縣市調整？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，原本也有思考是否要區分風險等級，不過目前縣市首長認為要全國一致，一起忍耐，所以大概不會做區分，明天中午會和各位報告。

陳時中表示，指揮中心有疫情監測，分作中高低風險，目前高風險區域是雙北，中高風險區域是基隆、桃園、苗栗、彰化，本來上周台中在中高風險，本周則降至中風險。

陳時中表示，指揮中心有和各縣市稍微詢問，他們認為警戒要全國一致，說我們會綜合專家和縣市首長以前一併處理，方向是全國一致。前兩天也有思考是否要區分風險等級，不過目前大家認為要一起忍耐，所以大概不會做區分，明天中午會和各位報告。

對於會是哪些地點、性質的活動先放寬？陳時中表示，相信每個單位都會從主管單位裡面來看有些哪些部分可以放寬。整個的考慮，第1個要考量對社會的價值，第2是能不能維持戴口罩、社交距離，第3則是放寬是否將增加交通流量造成人流多等，或是戰略緊縮也都在討論之內。指揮中心在做衡量，明天才能一起公告。