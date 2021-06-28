3大加強措施嚴防Delta 陳時中：風險國入境加1次PCR 14:572021/06/28 中時 李柏澔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 因應Delta變異株，指揮中心宣布三大加強措施。（圖／指揮中心提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 防Delta入侵，指揮中心宣布3大加強措施，陳時中表示，自七大風險國入境要加1次PCR。（本報系資料照） 針對非7個風險國家返台旅客，若車輛停在機場，是否可以自駕前往防疫旅店或集中檢疫所？是否有相關追蹤機制與系統上的連繫？ 中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，7個風險國家入境人數方面，巴西2人、英國2人、印度3人、以色列3人、印尼1人，若原來出國時將自駕車輛停在停車場，允許同行的人自駕前往防疫旅館，到集中檢疫所則規定一律搭乘防疫計程車。 屏東12確診研判均為Delta變異株 專家促返國全部集中檢疫 雙創三級警戒以來新低 本土增60確診！3人死亡 #新冠肺炎 #集中檢疫所 #PCR #台灣 #風險國家 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 頭條揭密》同廁所14秒無接觸竟染Delta 原隔離疫調觀念全遭推翻 17:442021/06/28 政治 台南藍軍籲全台縣市首長要求蔡政府 入境全面普篩2次 18:012021/06/28 政治 集中檢疫所供緊急進駐 陳時中暗指：有縣市沒準備防疫旅館 16:192021/06/28 生活 印度變種病毒襲台 蔡英文宣示現階段防疫目標 19:412021/06/28 政治 防Delta病毒 鄭文燦力促機場快速PCR 10:592021/06/28 生活 Delta未爆彈？陳時中：枋寮確診老農妻子染疫機率高 15:552021/06/28 生活 傳染力極高的Delta病毒入侵台灣… 陳時中：嚴陣以待但不會四級警戒 04:102021/06/28 財經要聞 超強印度Delta變種病毒襲台 江守山轟中央沒記取教訓 19:432021/06/28 政治 印尼移工搭Delta確診司機車 南投落網PCR結果出爐 16:062021/06/28 生活 防堵Delta病毒擴大成屏南專案？ 陳時中回應了 15:232021/06/28 生活 防範Delta病毒 柯P籲打2劑疫苗才有保護力 半年後恐再變異 17:312021/06/28 生活 生活熱門新聞 彰化再爆新傳播鏈 物流業男確診母親姑媽染疫 感染源不明 - 生活 新北向中央爭取紓困補貼 侯友宜宣布這些人可領4萬 - 生活 蘆洲中央路市場攤商傳確診 新北市府：接觸者趕快篩檢 - 生活 聯亞疫苗主持人打了莫德納 原因曝光 - 生活 獨》日捐台AZ疫苗未列WHO緊急使用名單 莊人祥：非必要條件 - 時事 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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