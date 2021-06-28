防Delta入侵，指揮中心宣布3大加強措施，陳時中表示，自七大風險國入境要加1次PCR。（本報系資料照）

針對非7個風險國家返台旅客，若車輛停在機場，是否可以自駕前往防疫旅店或集中檢疫所？是否有相關追蹤機制與系統上的連繫？

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，7個風險國家入境人數方面，巴西2人、英國2人、印度3人、以色列3人、印尼1人，若原來出國時將自駕車輛停在停車場，允許同行的人自駕前往防疫旅館，到集中檢疫所則規定一律搭乘防疫計程車。