新冠肺炎本土疫情自5月爆發以來，至今已滿一個多月，對此，前綠委沈富雄認為，台灣的防疫之戰，上半場風光，下半場深陷泥淖，接軌不順，全盤盡輸，「接軌不順的元凶是蔡英文，幫凶是陳時中」，而蔡英文滿腦子的抗中親美，在防疫戰中滲進過多的政治考量，外行領導內行，在疫苗採購上犯了大錯。

對於台灣的防疫之戰，沈富雄今（22日）在臉書發文，以棒球賽為例，認為上半場風光，下半場深陷泥淖，先發再完美，還得靠救援及終局投手完封，上下半場的一氣呵成靠接軌。接軌有雙重：國際上，國與國的接軌靠疫苗，具體而言就是疫苗護照；國內人與人的接軌靠民心，上半場自得，下半場驚恐，在兩極端間過度擺盪，接不了軌。

至於接軌不順的原因，沈富雄直指，元凶是蔡英文，幫凶是陳時中。他指出，蔡英文在防疫戰中滲進過多的政治考量，外行領導內行，在疫苗採購上犯了大錯；陳時中唯蔡之命是聽，自己又剛愎自用，以半吊子的醫療專業操控全局，欠缺全國性政經運籌的眼光。

沈富雄分析目前的疫情，直言除了雙北及桃園外，可說已經雲淡風輕，但當問及何時解除三級警戒時，各方的態度如下：(一)陳時中：恐怕要等疫苗覆蓋率足以抑止任何疫情的反彈；(二)侯友宜、柯文哲：要等「清零」；(三)各地諸侯：一致反對6/28解除三級警戒；(四)民調：86%贊成繼續封。

看了上述主張，沈富雄表示，自己不得不擲筆大嘆，大喊完了，恐怕還得等1至2個月，這段期間，將哀鴻遍野，倒閉潮接踵而至，沈富雄認為，關鍵原因在於陳時中團隊把上半場人民的自得、自滿、自豪導向如今末日般的驚恐。

以今日的疫情，沈富雄搬出上半場的老戰術，建議「匡列、疫調、隔離、斷鍊」即可，同時加緊接種疫苗，但沈也指出，陳時中團隊中沒有財經人才是一個很大的敗筆。