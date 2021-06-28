「要長痛？還是短痛？」高雄長庚醫院兒童內科主治醫師徐嘉賢表示，看到新聞報導百貨公司出現人潮，能理解生活很悶，「我個人寧願短痛」，到時候才能夠放心，去想去的地方，做想做的事，現在生活改變只是皮毛而已，呼籲大家多忍耐。

徐嘉賢昨（27）日於個人粉專《黑眼圈奶爸Dr. 徐嘉賢醫師》表示，看到報導指出百貨公司、各大景點出現人潮、塞車景象，能理解疫情下大家生活都很悶，尤其是過去一個月下了近一個月的雨，有很多想做的事、想去的地方，甚至想花的錢。

徐嘉賢感嘆，疫情下實施的公共衛生政策，真的很難兩全其美，但希望大家放下過往的消費生活模式，雖然這期間所付出的代價真的很大，不僅經濟衰退、收入銳減、被迫放無薪價，不少人因此失業、被資遣，還有支撐不下而倒閉的店家等。

「想一想，你想要長痛還是短痛？」徐嘉賢說，他選擇短痛，因為唯有把疫情平穩下來，才能讓大家的生活、工作盡快回到接近以往的模式，「到時我才能夠放心，去我想去的地方、做我想做的事」。疫情當下外出旅遊，短時間或許抒發了一點鬱悶的心情，但是要記住，悶壞了的人，絕對不是只有你一個，大家都蠢蠢欲動的話，會增加群聚的風險。

徐嘉賢再次呼籲，「我不希望這個疫情拖到1至2年」，這對大家的生活影像真的很大，現在生活的改變只是皮毛而已，請大家盡量忍耐，在家當宅男宅女，非必要不要往人多的地方群聚。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。