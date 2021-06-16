因應防疫規範升級，並提供民眾一次購足的便利服務，同時自主順應「一人一坪」的安心距離需求，台北喜來登大飯店即日起擴大The Deli外賣店營業腹地及採買動線分流，每日上午11點至下午1點與下午5點30分至6點30分兩個時段，冷、熱熟食將移至比鄰的「十二廚」吃到飽自助餐廳販售，品項涵蓋冷食沙拉、中日西各國風味餐盒、燒烤炸物及滷味，菜色不定時推陳出新，提供消費者更多元的口味選擇，冷凍包及烘焙類商品仍維持於The Deli販售，每日上午11點至下午8點營業時間內皆可購買，有效分流人潮，嚴守社交距離。

台北喜來登一樓外賣店The Deli緊鄰的十二廚，擁有127坪的寬闊場域、明亮挑高的中庭天井與流暢取餐動線，打造舒適友善的用餐環境。在內用禁令之下，十二廚廣闊的腹地成為飯店逆轉頹勢的最佳助攻，空間相較The Deli放大2.5倍，桌椅全數撤離、原有的取餐檯作為餐盒陳列架、冷熱商品分區分類，搖身一變成為大型外賣專門店！賓客可從飯店大門或是面忠孝東路、捷運善導寺站二號出口旁側門的出入口進出，嚴格實施人流管制、紅外線體溫量測、消毒與簡訊實名制，疫情期間更加強公共區域消毒，服務人員落實口罩配戴與體溫測量，提供賓客更加安心的採買環境。

台北喜來登飯店強調防疫之餘仍堅守美味，將於6月19日推出30款全新菜色，四款精選餐盒全面升級為「雙主菜餐盒」，柔嫩飄香的醬烤蒲燒鰻與五香肉、蒜酥炸魚排與紅糟肉、古法三杯雞與酥炸花枝排、煙燻油雞腿及叉燒肉以及松露海鮮炒飯，每款150元起，平價實惠雙倍滿足，每週一至週五下午5點前開放隔日午餐預訂，自取最低訂購量10個(含)以上，滿20個(含)即可享台北市內免費外送乙次，晚餐僅於現場販售，售完為止。

另外，沙拉輕食區、日式和風、中式以及風味餐盒也都有新菜色推出，每個150元起即可享有更多元豐富的口味。

台北喜來登大飯店「大販店」營業時間：每週一至週日上午11點至下午1點、晚間5點30分至6點30分。訂購方式為每週一至週五午餐，僅開放精選餐盒10個(含)以上預定，需在取餐前一日晚間5點前預訂。週六、週日及國定假日無提供預訂及外送服務，僅供現場販售，售完為止。