【旅奇傳媒/編譯-張子凌】出門在外，看到新奇的伴手禮總是手癢想掃貨嗎？血拼的機會來啦！迎接2022年西九州新幹線開通，作為起點站的佐賀縣武雄市開發全新企劃「武雄伴手禮（たけおみやげ）」，結合美味和視覺包裝，一口氣推出四大全新伴手禮品牌。

5月下旬起，陸續在武雄市圖書館、觀光服務中心SAGA MADO以快閃店型式亮相。快來看看有哪些必買戰利品，下趟佐賀之旅若有看到就能直接搬回家！

▌優雅穿搭小心機・武雄燒飾品「hiro」（龜翁窯 × 大久保舞香）

從武雄燒400年歷史誕生的飾品品牌「hiro」，使用天然的釉藥、土，藉由手工打造的登窯燒製成一個個陶器飾品。包含充滿奢華感的登窯款、點綴著金屬粉的金繕款、帶有水綠色澤的蜜柑釉款三款，除了一般針式耳環，也有夾式耳環，附上精美包裝盒，為整體質感再加分。身為飾品控，怎能錯過！

圖/元氣佐賀 提供

▌女神養成計畫・大豆和菓子「麗人豆本舗」（宮本邦製菓 × 羽山潤一）

以「多吃大豆有益健康會變美女」為商品訴求的宮本邦製菓，與設計師羽山潤一攜手推出新品牌「麗人豆本舗」。以美人為主題的新包裝，分別印有佐賀三大美人（神功皇后、松浦佐用姫、萬壽姫）及世界三大美人（埃及豔后克麗奧佩脫拉、秋田美人小野小町、楊貴妃）的插畫圖像。

內容物以黃大豆、黑大豆為主軸，共有嬉野茶、有明海苔等6種調味，不但能品嘗到滿滿的佐賀味，吃完還能當小物收納盒留念！

左圖/元氣佐賀 提供、右圖/武雄市觀光協會 提供

▌零罪惡感的減糖納豆點心「和GRASSE」（光武製菓 × 濵田佳世）

創業80年的武雄在地業者「光武製菓」歷經多次反覆試驗及問卷調查，推出全新納豆甜點「和GRASSE」，共有抹茶紅豆、黑豆、地瓜三種口味。不只改良甜度，連包裝都洋溢著日系文青氣息，絕對能讓收到的人少女心爆棚！

左圖/元氣佐賀 提供、右圖/武雄市觀光協會 提供

▌咖哩飯&飯糰的靈魂角色・武雄產米「meets RICE」（肥前糧食 × 北島敬明）

摒棄市售食米的大包裝形式，「meets RICE」採輕量包裝，每包300克，既不佔空間也不用擔心會超重！裏頭裝有米業專家嚴選的武雄產米，分別為適合配咖哩的若木產夢SIZUKU、及適合製成飯糰的橘產SAGABIYORI。外包裝上亦印有淺顯易懂的CURRY、ONIGIRI（飯糰）字樣，收禮者一眼就知道怎麼搭最對味，超方便！

圖/元氣佐賀 提供

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