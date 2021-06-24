挑戰性價比的Redmi Note系列，今日迎來Redmi Note 10 5G、以及Redmi Note 10S，搭配先前推出搭載億級像素的 Redmi Note 10 Pro，能讓消費者能依據不同需求，選擇自己想要的Redmi新機。為慶祝Redmi Note系列全員到齊，小米商城mi.com與小米之家也特別於6月24日至6月30日推出「小米潮玩季」，祭出手機專屬折價券與直降活動，買手機最高可省下$1500元，再獲贈最高價值$665元的熱門智慧家庭商品。

凡於6月24日至6月30日「小米潮玩季」期間，購買旗艦效能、電影級相機兼具的「小米11」，領券最高折$1000元，優惠價只要$20999元，再贈米家智慧攝影機（價值$665元）或知吾煮湯鍋 米家定製（價值$595元）；購買擁有6.67吋144Hz高更新率螢幕及最高一億像素AI三鏡頭的「小米10T系列」手機直降+領折扣券最高省$1500元，小米10T Pro優惠價最低只要$14499元、小米10T優惠價最低只要$12499元，再贈小米藍牙耳機 Earbuds 遊戲版（價值$645元）；購買擁有潮流多彩機身與120Hz更新率螢幕的輕旗艦「小米10T Lite」直降+領折扣券最高省$1000元，優惠價只要$8999元，再贈10000 小米行動電源 3 無線版 超值版（價值$595元）；購買5G全民機「Redmi Note 9T （4GB+128GB）」領券最高折$500元，優惠價只要$6999元，再贈米家自動折疊傘（價值$495元）；電量王者「Redmi 9T」領卷最高折$500元，6GB+128GB優惠價只要$4999元，4GB+64GB優惠價只要$4399元，再贈米家感應夜燈2 藍牙版（價值$295元）；贈品數量有限，送完為止。

為慶祝Redmi Note新機開賣，小米之家特別於6月25日下午2:30分規劃線上直播，除了動手開箱玩新機以外，於直播期間下單訂購熱賣機款 –小米11、小米11 Lite與小米10T系列，除享優惠與原活動贈品外，再加碼贈送小米藍牙耳機 Earbuds 超值版（價值$545元）或10000 小米行動電源 3 快充版（價值$435元）好禮二選一，限量20組，觀看直播再抽精美限量好禮。

日前Redmi全球手機品牌代言人王一博現身小米台灣Facebook官方粉絲頁，與Redmi Note系列中的億級像素普及者Redmi Note 10 Pro一起亮相，米粉們與王一博粉絲們爭相敲碗更多合作周邊。因此，小米台灣回應大家需求，緊急取得王一博官方授權，凡於6月24日起至6月30日止，於小米之家與小米專賣店購買Redmi Note 10 Pro，即可獲贈限量Redmi Note 10 Pro王一博定製海報乙張；各店數量有限，送完為止。

另外，全國電子於今年一月首度進駐百貨商場，攜手台中秀泰生活開設新型態百貨店面，而小米將於全國電子秀泰文心店內設立獨立店中店，於6月23日起展開試營運，除了智慧生活家電以外，首度開賣小米手機與小米智慧顯示器，Redmi Note 10 5G與Redmi Note 10S將同步跟上首日銷售，小米持續布局線下實體展示店點，積極準備後疫情時代的來臨。