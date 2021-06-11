國內新冠疫情嚴峻，有民眾到高雄市鳳山肉品市場竟然發現有多名工作人員未依規定戴好口罩，因此拍照蒐證3天後，向高市府1999檢舉，主管機關高雄市府農業局今日證實有接獲檢舉，並函文要求鳳山肉品市場提供違規者資料，上午11時副局長王正一等人前往視察，同時已完成開單告發，後續將進行開罰，未來也將派員到肉品市場加強查核。

農業局表示，該民眾於6月2日檢舉鳳山肉品市場有工作人員未戴口罩情況，農業局已經於6月7日發函通知鳳山肉品市場，要求在7日內查明，依民眾檢舉照片拍下未戴及沒戴好口罩的姓名與資料，提供農業局進行後續「舉發單」的開立，將會函請衛生局來開罰。

農業局也於昨天下午，以電話向檢舉人說明市府的處置作為，與裁罰流程規定，後續將會加強鳳山肉品市場的口罩查核工作，並會儘速完成以上裁罰相關程序。

農業局強調，檢舉人的目的純粹是因為疫情太嚴重，希望提醒所有人要落實防疫作為，避免成為防疫破口。

該名檢舉人是向媒體爆料，認為現在台灣疫情嚴峻，他到高雄鳳山肉品市場，卻發現有一群人未戴或沒帶好口罩，因看不慣私下在5月26日、6月2日及6月9日，將這群沒戴口罩或未戴好者拍下照片後提出檢舉，希望相關單位制裁，避免出現防疫破口。

檢舉人指出，這群人見政府人員前往稽查時，才將口罩戴上，一旦稽查人員離開，大部份人會將口罩拿下，市場管理人員得知後卻放縱不管，造成情況遲遲無法改善。

不過肉品市場主任范姜朝謨強調，肉品市場員工配合政府防疫措施，平日都有依規定戴口罩，一旦發現沒戴或未戴好者，也會要求對方戴好，絕對沒有放任不管，至於員工私下未戴口罩，他們真的不知道，可能是工作忙碌汗流浹背，才會一時拉下口罩透透氣，會強烈要求包商，請員工務必戴好口罩。

根據民眾檢舉未戴口罩者，從照片看來是外包業者員工，其中有1人是從事殺豬工作，其餘為拍賣豬隻的工作人員。

鳳山肉品市場總務課長黃志琳說，已接獲農業局的函文，要求他們提供照片中未戴及沒戴好口罩者的身分相關資料，一旦查好就會立刻函文給農業局，由農業局製單函請衛生局開罰。

(中時 )