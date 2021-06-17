台中市政府法制局有鑑於「一頁式購物網站詐騙」案例層出不窮，特拍攝「網路購物要小心 一頁式網站毋湯買」短片，以輕鬆、寫實的劇情，解析一頁式網站購物流程與常見糾紛；法制局強調，市民可至台中市法制局臉書、YouTube點選觀看，實際了解什麼是「一頁式廣告網購網站」，及其慣用的「詐騙手法」，避免誤入網購陷阱。

法制局長李善植日前就在Facebook(臉書)平台上，發現有一頁式廣告，販售英國名牌萬元經典格紋圍巾，網頁所載之品牌名稱為「DURDDERY」，其品牌字體、商品產地、外觀、包裝及圖片，均近似世界名牌「BURBERRY」，並以百貨公司撤櫃作號召，標榜原價18200元，現跌破價一條950元、二條超殺價1250元。

更誇張的是，網頁上竟然還非法盜用知名藝人王心凌、小S(徐熙娣)、侯昌明之妻曾雅蘭手持商品的P圖推薦照，民眾若未仔細看清，很容易誤認是知名品牌的圍巾而下訂。

法制局為提醒消費者，勿在一頁式網站購買商品，法制局便以此等實例拍攝短片，向消費者說明一頁式網站引誘購物的常見術語、手法與下訂方式，並告知消費者不幸誤信而誤買後的救濟管道。

李善植提醒，一頁式網站業者為提高露出的頻率，經常在「臉書、IG、LINE」等社交軟體上，購買贊助廣告，以增加對消費者的觸及率及下訂機會，賣家還會因應社會情勢，推出不同的貨物釣餌，如：最近因新冠肺炎疫情而缺貨的血氧機、具有血氧偵測功能的智慧穿戴手環等，或因應夏季炎熱而大賣的移動式冷氣機等商品。

李善植強調，消費者一不留神，就可能誤買到劣質商品或瑕疵品。因此，建議消費者在網購時，應選擇有信譽，且在台有登記營業地址的網路賣家，交易安全較有保障。