現代生活在螢幕輪轉間不停滾動，紙本的時代已經結束了嗎？蝦皮購物發現5月中旬因疫情驟起，重燃紙本書籍的閱讀風氣，購書需求量提升4成，不僅健康飲食相關書籍成長破2倍、停課也帶動童書需求大幅上升翻倍，「閱讀」成為打發宅時光的重要娛樂。為進一步掌握閱讀商機，蝦皮購物宣布金石堂正式進駐蝦皮書城，歡慶開幕即日起至6/30祭出滿299元免運、 蝦幣10倍回饋等優惠，邀請民眾加入宅家閱讀的行列！

蝦皮購物自2020年起重點經營書籍類別，透過與出版社、通路商、獨立書店等各類業者合縱連橫策略持續深耕，根據財政部營利事業家數及銷售額統計數據，及其他購書通路財報公布之營業額數據，蝦皮購物的書籍類別規模持續增長，強勢問鼎前3大網路購書平台，且不同於以往大眾對於購書族群的想像，站上購書用戶有超過60%為低於30歲的年輕族群，蝦皮購物進一步調查後發現，對於這群年輕族群而言，真正有效幫助吸睛、留客的３大關鍵為「免運」、「折扣」、「商品齊全度」，且超過70%用戶呈現出「目標導向」的購物模式，也就是上線前已鎖定欲購入的書籍，不僅搜索下單就能一站購足所需商品，達到金額門檻還能免運費送到府，與線下逛書店的採購模式做出明顯區隔。

為了滿足絕大多數用戶的需求，蝦皮購物力拼為蝦皮書城的購物體驗加值，並於6/22正式邀請知名連鎖書店「金石堂」進駐，聯手搶攻線上書籍市場版圖！為慶賀金石堂進駐，蝦皮書城22日起至6/30與金石堂攜手祭出「全店消費滿299元免運」、「圖書全面66折起及生活雜貨全面5折起」、「蝦幣10倍回饋」的3重聯合開幕優惠！在令人鬱悶的居家防疫期間，需要來點心靈雞湯嗎？蝦皮書城獨家首賣童書鉅作《我喜歡這樣的我》下殺75折、媒體平台「一件襯衫」創辦人黃山料力作《好好生活慢慢相遇：30歲，想把溫柔留給自己》優惠價300元，讓你換個角度重新面對世界；如果需要毒雞湯的當頭棒喝，萬特特暢銷套書《這世界很煩，但你要很可愛》、《你並非一無所有：你還有病及未拆的快遞和未完成的夢想》一組２本書活動價只要518元，幫你找回面對人生的勇氣。