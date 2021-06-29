搶宅食商機，乾杯集團「宅家乾杯」系列推出「黑毛屋 雲端鍋物店」，於今(29)日起開賣，邀消費者成為「宅家店長」，一鍵將設備、食材、料理教學宅配到府，打造日式鍋物店情境、每月與家人享用不同的日本經典鍋物，十分有趣。

面對疫情影響餐飲業營運，乾杯集團全力投入「乾杯超市」電商事業發展，於6月9日宣布推出「宅家乾杯」嶄新服務，集結設備、食材、燒烤教學、活動，透過線上一鍵取得，讓消費者以「店長開店」的情境設定，將餐廳用餐的附加價值與樂趣，送至家中體現。首波以創始品牌「乾杯燒肉居酒屋」推出「雲端燒肉店」，開賣不到2週即突破百萬業績。看好台灣人愛吃火鍋，「宅家乾杯」第二彈，將旗下日式鍋物專賣店「黑毛屋」加入「宅家乾杯」的行列、推出「雲端鍋物店」，期望提供更多元的商品選擇，續搶訂閱商機，為集團帶來每月穩定的營收挹注。

「黑毛屋 雲端鍋物店」廣招店長，贈「開店設備」、「培訓課程」，在家用餐樂趣多！「宅家乾杯」第二彈「黑毛屋 雲端鍋物店」廣招喜愛吃火鍋的朋友入社成為店長、加入「在家開店」的行列，黑毛屋入社費NT$ 3600 + 定期購每月NT$ 3600起，入社就送總價值超過NT$6000的「開店設備」，精心挑選日式鍋物店必備器材10件組，包含日本居家第一品牌 - 象印鐵板萬用鍋、撈渣壺組、長筷、湯碗、醬料碟、研磨罐、逸品專用的雜炊碗，以及計算烹煮食材時間用的沙漏，連寶寶的圍兜兜都貼心的幫你準備好，讓你在家輕鬆打造「黑毛屋 宅家分店」的情境感。

為了要讓「宅家店長」成為家中最懂鍋物的料理家，特別規劃了「料理家養成計劃」，透過「宅家乾杯」Facebook私密社團跟著教學影片進行培訓，熟悉各類食材烹煮的秘訣、製作美味逸品，成為料理家等級的專業店長。店長同時還享有「滿期回饋」加贈一個月定期購、每月「驚喜肉品」加菜禮，以及乾杯超市全館9折的「進貨價」。

「黑毛屋 雲端鍋物店」定期購提供「經典四大鍋物」半年期 3990/月、一年期 3600/月，由「博多水炊鍋」、「涮涮鍋」、「壽喜燒」、「福岡摩滋鍋」四大日本經典鍋物每月輪流宅配到家，適合4人一起享用。湯頭皆由料理長精心熬製，各具風味特色，每款鍋物分別搭配嚴選頂級肉品，像是水炊鍋富含膠質的濃郁雞湯搭配雲林產黑羽土雞、涮涮鍋與壽喜燒涮上入口即化的A5日本和牛，以及福岡摩滋鍋品嚐Q彈可口的澳洲和牛牛小腸與台灣黑豚豬五花，都是充滿日本特色的道地鍋物美味。

除此之外，更為喜愛日本和牛的朋友，特別推出「精選日本和牛組合」半年期 4990/月、一年期 4680/月，固定提供兩款不同部位的A5日本和牛，每月輪流提供「涮涮鍋」、「季節鍋」、「壽喜燒」3款經典鍋物，在不同鍋物的風味下品嚐日本和牛的迷人滋味，適合4人享用。特別的是，由料理長隨著四季開發的「季節鍋」，像是日本火紅的鹽麴鍋、柚子鍋等都有可能推出，讓你每季都品嚐到與眾不同的驚喜鍋物。

乾杯集團表示，每月「定期購鍋物組」皆含日本鍋物湯頭、嚴選肉品與特製肉丸、馬茲瑞拉起司等配料，以及料理長親自研發的特製醬料組，像是橙醋、柚子胡椒、七味醬、白芝麻醬等都是獨家調製的好味道。最令人期待的還有附上雜炊飯、強棒麵、拉麵，可在一鍋結尾時吸收所有精華湯頭、煮出美味逸品，令人大感滿足。