凃姓男子本月9日因病住進台大醫院雲林分院，10日想至急診室訪友，遭護理師拒絕後，凃男竟暴走辱罵並推打護理師，導致2名護理師受傷，雲林地檢署認為凃嫌在防疫期間不配合防疫措施，還辱罵推打護理師，行為惡劣，依公然侮辱、傷害罪嫌送辦，並請法院依醫療法從重量刑。

雲林地檢署主任檢察官江金星表示，凃嫌因宿疾於9日入住台大雲林分院加護病房，隔日病況好轉擬轉院至其居所地台中市的醫院，但他表示想離開病房至急診室探看友人，護理師告知疫情期間不得隨意離開病房到急診管制區，凃嫌竟因此情緒失控用粗話辱罵護理師。

凃嫌並動手推打現場2名護理師，造成2人右前臂挫傷、右手肘挫傷及右上臂挫傷、鼻挫傷併瘀傷等傷害，警方獲報趕往現場，但凃嫌已離開醫院，隨後報請雲林地檢署展開偵辦，傳喚凃嫌到案說明。

檢察官訊問後，凃嫌坦承醫療暴力等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且新冠肺炎流行疫情期間，醫療機構人員冒染疫風險、犧牲奉獻照顧病患，凃嫌竟僅因一時個人情緒，對醫護人員實施醫療暴力等行為，應予從嚴從速偵結提起公訴，並請法院依醫療法規定從重量刑。

江金星指出，雲林地檢署因應新冠肺炎疫情嚴峻，秉持法務部及台灣高等檢察署指示，為維護醫療環境及醫護人員執業安全，對於轄內醫療暴力案件，均從嚴從速偵辦；若被告情節重大，會於偵結時依醫療法第106條規定，參酌個案情節從重求刑。