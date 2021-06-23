街頭藝人夫妻檔優雅演奏 為打疫苗爺奶紓壓

台東縣23日起在各衛生所施打第2波AZ疫苗，台東市衛生所請來街頭藝人夫妻檔「米粒餅」，以吉他、二胡合奏，工作人員及阿公、阿嬤在悠揚的音樂中接種疫苗，紓解了不少緊繃的壓力，而因現場採分流，沒有出現塞車情形，過程相當順暢。

台東縣第2批6400劑AZ疫苗今天開打，縣府文化處在預約人數較多的台東市、卑南鄉、鹿野鄉等衛生所安排街頭藝人表演，其中，台東市衛生所請來街頭藝人李炳軒、李維庭夫妻檔「米粒餅」樂團，在現場合奏吉他與二胡，兩人琴瑟合鳴，爺奶們在悠揚的音樂中，不知不覺就打完疫苗。

李維庭說，他們本來都在鐵花村表演，三級防疫警戒後，已經有1個多月沒出來表演，很開心也很感謝這次能獲得文化處的邀請，今天演奏的大部分是懷舊老歌，希望他們的音樂，能緩解阿公、阿嬤在疫情期間不安的心情。

台東市衛生所表示，這次採分區、分流，大概以15分鐘施打11到15人為原則，大約有500多位預約的民眾，也在昨天先以簡訊再次提醒老人家們，現場由護理人員拿者平板電腦進行視訊問診評估，並採改良式日本「宇美町式」打法，讓長輩坐在位置上，由醫護推著車逐一為民眾施打，目前尚有80劑可供預約。