近來不少藝人都透露已在大陸接種新冠肺炎疫苗，包括金曲歌王「老蕭」蕭敬騰、潘美辰、温嵐和「月亮公主」孟庭葦。昨(28日)林瑞陽在微博分享也接種完兩劑疫苗，之後他更錄影片打趣說打了疫苗臨床上明顯的副作用就是「得瑟」（囂張之意），接種完兩劑疫苗後更是讓他自誇：「我鑲金邊了」。

蕭敬騰今年3月到大陸長期工作，預約後6月初和工作團隊在上海接種了國藥疫苗，24日下午完成了第二劑疫苗接種，當時他透過經紀人Summer表示：「施打疫苗是世界趨勢，保護自己，也保護身邊的人，減輕社會負擔。」Summer也表示整個團隊12人接種後一切安好，打完疫苗後就回飯店休息，目前還沒確定返台時間。

林瑞陽自曝打完兩劑疫苗。（圖／翻攝自-林瑞陽-微博）

孟庭葦本月9日在大陸接種疫苗，她曬出照片寫下：「今日完成了重要的防護，第一針記錄一下」，表示：「真的完全不痛」。而潘美辰更早在4日便接種疫苗，直說：「終於打上疫苗啦，醫生怕我痛，貼心的慢慢操作，實在是太有愛心啦。打的過程一點都不痛，也沒有任何感覺，打完也沒有任何副作用，實在太專業啦」。

林瑞陽搞笑分享打完疫苗副作用。（圖／翻攝自秒拍）

林瑞陽昨晚則放上接種疫苗影片，寫下：「承蒙國家厚愛，兩針疫苗接種完成，無任何不良反應！」並拍影片搞笑說：「打完疫苗我就發現，副作用也挺大，臨床表現主要是，得瑟（囂張）就顯擺（炫耀），『我打完疫苗了』，兩針呢，『我鑲金邊了』，最主要的，還沒花錢！」

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