台北地檢署將調查東洋去年洽購3000萬劑BNT疫苗破局有無涉政治力介入、人謀不臧。對此，國民黨立委賴士葆表示，樂見檢調終於出手要調查這些案子以解百姓的疑惑。檢調這次調查如果能夠依法行政，不讓司法淪為替執政效力的工具，這次的調查將是「關鍵的試金石」，就看檢調願不願意重新擦亮已經被政治蒙塵的招牌。

賴士葆指出，林全去年10月份開記者會聲明要透過上海復星購買BNT疫苗3000萬劑，以林全當過行政院長的資歷以及與蔡總統的關係，他不可能在沒有指揮中心的同意之下就開記者會，後來因為指揮中心只承諾200萬劑而使其破局，媒體盛傳破局的主因在於民進黨派系的引進香港雅各臣想要分一杯羹，林全那時候買BNT每劑平均30元美金左右，後來林全退出後卻每劑要價45美金，國家也因此要多負擔七十幾億。

賴士葆認為，此案與指揮中心竭盡所能地消極購買疫苗、積極阻擋地方政府及民間欲捐贈的國際認證疫苗、對高端的一路開綠燈是否涉及利益輸送、以及是否有炒作高端股事宜等案，都應該真正的認真調查，否則對不起因確診新冠肺炎而喪命的將近600多條人命以及施打疫苗猝死的兩百多條人命。

賴士葆樂見檢調調查此案，但如果最後的結果是執政當局要透過檢調來證明蔡政府、指揮中心一切都是清白，再次的愚弄全民，那這齣戲真的可以免了，司法沉淪的形象也就永世不得翻身了。