雲南新增3例本土確診，德宏州、瑞麗市、盈江縣加強進出管理。瑞麗今起全員核酸普篩。（圖源：Shutterstock）

雲南省瑞麗市4日新增3例新冠本土確診病例，廣東則連續13日保持本土確診病例和本土無症狀感染者零新增。

雲南省德宏州、瑞麗市、盈江縣即刻起加強人員進出管理，所有人員非必要不進出，離開者需出示72小時內核酸陰性證明。瑞麗位於大陸西南邊陲雲南省，是雲南和緬甸接壤的邊境小城，今起展開全員核酸普篩。

據雲南省衛生健康委員會通報，雲南4日新增新冠本土確診病例3例（中國籍2例，緬甸籍1例）。新增境外輸入確診病例5例（緬甸輸入3例、印尼輸入2例），新增境外輸入無症狀感染者1例（印尼輸入），均為中國籍。新增的新冠本土確診病例3例，均在瑞麗市全員核酸檢測中發現。

根據疫情防控工作需要，7月5日8時起在瑞麗城區、畹町片區範圍內開展全員核酸檢測。本次全員核酸檢測時間為7月5日至7月6日，檢測對象包括瑞麗市主城區、畹町片區的本地常住人口、臨時流動人口、外籍人員、援瑞外地人員等，檢測費用由政府承擔。

據央視報導，從今天（5日）上午8時起，瑞麗加強人員進出瑞麗及重點區域管理。官方發布的有關通告稱，從5日8時起，所有人員非必要不進出瑞麗；在瑞麗工作、生活的人員憑在瑞麗有效憑證進入瑞麗。開展疫情防控人員憑本單位或行政主管單位證明進入瑞麗。

此外，通告指出，有特殊原因需離開瑞麗的，須經市疫情防控工作指揮部審批，持《離瑞放行通知書》、3天核酸陰性證明並掃碼離開。連接姐告口岸的姐告大橋實行禁止通行政策，原則上不進不出，特殊情況需要進出姐告國門社區者，憑市指揮部發放的通行證出入。

與此同時，進出雲南省德宏州和盈江縣的人員車輛，非必要者不離開，必須離開者同樣必須提供72小時內核酸檢測陰性證明。