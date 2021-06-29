台灣新冠肺炎疫苗目前數量仍不足，中央開放7類人員優先施打，嘉義縣議會定期會29日上午開議，多位議員為基層請命，希望縣府向上爭取包括保母、鄉鎮市臨櫃人員、瓦斯配送員、社區理事長及志工等列入優先施打，縣長翁章梁說，已向中央反應，列優先施打對象需考量防疫量能及其在防疫中擔任的角色，才能造冊報中央同意施打。

北北基桃7月1日起開放開放保母、外送員、計程車駕駛、國道客運司機、貨運司機、傳統市場合法攤商及賣場（含超商）收銀人員施打疫苗縣長翁章梁上周表示，一國兩制不利防疫，建議全國統一。議員黃嫈珺昨日詢問翁章梁爭取結果並要求將與洽公民眾接觸有高風險的鄉鎮市臨櫃人員列入施打。

議員林緗亭指出，瓦斯配送員是將瓦斯送至民眾家中，比外送平台外送員跟民眾又更多接觸時間，雖都市多使用天然氣但鄉下地方幾乎家家戶戶都使用瓦斯，要求列入優先施打；議員林于玲則說，開放鄰長施打卻遺忘了社區理事長及志工，在各大接種場合他們都會到場關懷長輩、協助施打，應列入優先施打。

翁章梁說，打疫苗不能一國二制，既然北北基桃的保母等對象下月施打，其他縣市也應同時施打，另外，地方農會臨櫃人員應列入，已向中央反映，請他們慎重考量中。針對地方政府對疫苗施打權限為何？翁章梁說，地方權限很小，對開放施打類別對象是依防疫量能考量，擔任防疫工作者可列冊報中央核定施打，若社區理事長及志工有協助長輩等工作，可列冊施打。