嘉義縣新一批疫苗從明天6日至10日開打，這波開放71歲以上民眾優先接種，不過疫苗有限，以到各鄉鎮市衛生所及合約診所接種為主。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣新一批疫苗從明天6日至10日開打，這波開放71歲以上民眾優先接種，不過疫苗有限，以到各鄉鎮市衛生所及合約診所接種為主。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣連續20天0確診，嘉義縣翁章梁5日在防疫直播中宣布，下一批配發的7700劑疫苗將從明天6日至10日開打，這波開放71歲以上民眾優先接種，不過疫苗有限，以到各鄉鎮市衛生所及合約診所接種為主，不設大型接種站。

縣府統計，今年3月18日至7月5日，嘉義縣接獲中央分配疫苗數量，AZ疫苗共4萬1620劑、莫德納疫苗共1萬5696劑，共計5萬7316劑，3月18日至7月3日已接種5萬3571劑，使用率為93.47％，另疫苗施打狀況，嘉義縣人口數為49萬7172人，全縣人口疫苗接種率為10.78％，第六類75歲以上長者接種率達45％、孕婦接種率達60.08％。

翁章梁說，明6日起施打疫苗對象以71歲(39年次)以上一般民眾，及原住民61至64歲（46至49年次）為主，有意接種民眾可至各鄉鎮市衛生所及合約診所接種，住嘉義縣但戶籍不在者，可向當地村里長登記造冊後，再由衛生所依疫苗情況通知接種。

今5日的直播也邀請塔索肌力與體能訓練中心經理林侑霖以彈力繩示範居家運動，讓民眾在家也能跟著運動訓練體能，最後翁章梁也特別感謝各界人士、民間團體近來踴躍捐贈物資。