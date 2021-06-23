禾馨因違規打疫苗風波，禾馨醫療旗下4家診所遭北市府終止疫苗合約診所資格，但桃園的禾馨怡仁婦幼中心未受影響，即起開設孕婦專用時段，連同其他8家醫院都能接種新冠肺炎疫苗，市府也在協調六大計程車隊，比照長者打疫苗模式，免費接送。

鄭文燦說，孕婦即日起可至全市合約醫療院所施打疫苗，並開放選擇接種莫德納疫苗，市府已協調林口長庚醫院、怡仁綜合醫院、楊梅天成醫院、衛生福利部桃園醫院、聖保祿醫院、台北榮總桃園分院、敏盛綜合醫院及聯新國際醫院等8家醫院，開設孕婦專用時段，由婦產科醫師提供專業評估。

市府也陸續與產檢醫療院所簽立合約並配送疫苗，目前總計有13家醫院、6診所完成簽約，成為新冠肺炎疫苗的接種合約醫療院所，衛生局會陸續把莫德納疫苗配送至這19家醫院婦產科、診所或專科醫院，婦女懷孕期間在診所或醫院做產檢，就可直接在同一院所施打疫苗，讓孕婦就近選擇熟悉的醫院或婦產科接種。

鄭文燦說，交通局也積極接洽六大計程車隊，將比照長者免費接送模式，大幅提高孕婦接種疫苗的友善度及方便性。

禾馨在台北的4家診所遭北市府終止疫苗合約診所資格，禾馨醫療在桃園有2據點，桃園市衛生局指出，每一家醫療機構都是獨立醫療機構，有自己負責人，不會因為相關體系有違規而受影響，目前楊梅的禾馨怡仁婦幼中心已開設孕婦專屬的疫苗門診，至於位處桃園經國重劃區的禾馨桃園婦幼診所則在簽約中。