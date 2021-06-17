「茶奶奶手作點心」從外皮到內餡都是純手工製作，藉由料好實在美食，讓辛苦工作員警，吃到嘴裡暖在心裡。（民眾提供）

國內本土疫情嚴峻，警察工作除維護治安、交安外，同時積極投入各項防疫工作；包含協尋居家隔離失聯者、取締未戴口罩及群聚民眾、集中檢疫所及快篩站安全維護、稽查停業場所、市場人流管制等勤務。「茶奶奶手作點心」老闆娘深切感念警察同仁防疫期間執勤辛勞，本著自家品牌精神用銅板美食傳遞幸福，特地準備古早味營養三明治慰勞第六分局全體員警。

警方指出，台中烏日秒殺美食店家「茶奶奶手作點心」於昨天下午14時，帶著550份手作台式三明治，至第六分局為執行第一線防疫工作的警察加油打氣。

「茶奶奶手作點心」業者說，自家的三明治，從外皮到內餡都是純手工製作，外酥內軟的麵包，搭配嚴選的內餡：菜脯香腸、芋泥起司、拔絲奶皇等，有甜有鹹；希望藉由料好實在的美食，讓辛苦工作的員警們，吃到嘴裡暖在心裡，齊心抗疫一起度過疫情難關。

警方表示，員警們收到老闆娘提供的愛心營養三明治時，直呼倍感溫馨，為高壓的防疫勤務增添不少溫暖，並表示會持續努力執行各項防疫工作，維護社會治安與全民健康。