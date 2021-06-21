竹南在地企業及永齡基金會苗栗親善大使陳怡樺，21日共同捐贈防疫物資一批給苗栗縣警局。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗疫情雖有緩解，但防疫工作仍需持續，包括慈濟基金會以及竹南在地企業鈺林生技公司，各自捐贈快篩試劑等防疫物資給苗栗縣政府及縣警局，希望能有助縣府防疫工作推動。

慈濟基金會捐贈快篩試劑3萬劑及相關防疫物資給苗栗縣政府，縣長徐耀昌特別感謝慈濟基金會，在縣府最需要的時候，送來達各種防疫物資，讓全體公務人員，可以全力投入防疫工作，並期望盡速控制疫情避免新冠疫情在社區擴散。

為了支援苗栗同心抗疫，竹南在地企業鈺林醫葯生技公司以及永齡基金會苗栗親善大使陳怡樺等人，21日上午至苗栗縣警局致贈血氧機10台、酒精10箱、自動測溫噴灑酒精機10台、防護衣100件、額溫槍10支、立體口罩10000片等防疫物資供第一線員警執行防疫工作使用。

目前疫情三級警戒尚未解除，第一線警察人員為執行防疫任務常須進出染疫的高風險場所，鈺林公司期盼所捐贈物資能守護警察執勤安全。其中，捐贈血氧機是因考量員警每天在第一線執行防疫工作，外勤員警可透過血氧機隨時自我檢測血氧數據、觀察自身健康狀態，若產生不自覺的低血氧狀況時可即早檢查。