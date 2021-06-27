移民署金門縣服務站和專勤隊關懷移工防疫，今赴全島人數最多的金門大橋工程處宣導之二。（移民署提供）

移民署金門縣服務站和專勤隊關懷移工防疫，今赴全島人數最多的金門大橋工程處宣導，除說明居留外籍人士可自動延期30日，無需即時辦理延期的便民措施外，也提醒大家若有疑似症狀，應盡快接受篩檢確認，為守護金門淨土盡一分心力。

金門移工數為823人，其中金門大橋工程處即占145人，為全島人數最多的地方。在新冠疫情持續發燒，中央宣布警戒第3級延長至7月12日下，移民署金門縣服務站今天偕同金門縣專勤隊專程前往關心，了解工區依據勞動部新修訂的防疫指引，專人管理移工工作及居住環境防疫，包括分艙、分流，每日均有健康檢測及紀錄的作業現況。

移民署向移工宣導落實勤洗手、戴口罩外，也介紹勞動部「[email protected]移點通」多語推播服務，對於居留效期即將到期的外來人口於第3級警戒期間，特實施自動延長30日服務措施。

該署另也推動「外來人口安心採檢防疫專案」，以「不收費、不通報、不查處」為原則，至中央疫情指揮中心解除第3級警戒日止，無論是合法、失聯移工或逾期停居留之外來人口，若出現疑似症狀，均應盡快出面篩檢，重點是這段期間不會因為接受篩檢、治療而被治安機關查處。

金門縣服務站主任廖蔚蘭強調，「病毒不分國界，防疫大家一起來」，希望移工朋友全力配合，採檢和就醫洽詢電話：防疫專線1922或金門縣服務站082-323-695。